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18:05, 1 марта 2021 года

Экстренные службы Орла готовятся к паводку

Спрогнозировать ситуацию непросто, однако готовится к ЧП лучше заранее.


Администрация Орла сообщает, что все экстренные службы приведены в состояние готовности. Создан оперативный штаб для реагирования на жалобы жителей и принятия решений в период прохождения паводка. Граждане смогут обращаться по любым вопросам: начиная от информационной поддержки до помощи в переносе вещей на верхние этажи.
Обратиться со своей проблемой можно по телефонам: 43-31-05, 76-19-39 в будние дни с 9.00 до 18.00.

По вопросам оказания помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться по телефонам:

Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93;

Единая служба спасения: 01 (101), сотовый оператор 112.


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