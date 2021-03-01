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18:05, 1 марта 2021 года Экстренные службы Орла готовятся к паводку Спрогнозировать ситуацию непросто, однако готовится к ЧП лучше заранее.





Администрация Орла сообщает, что все экстренные службы приведены в состояние готовности. Создан оперативный штаб для реагирования на жалобы жителей и принятия решений в период прохождения паводка. Граждане смогут обращаться по любым вопросам: начиная от информационной поддержки до помощи в переносе вещей на верхние этажи.

Обратиться со своей проблемой можно по телефонам: 43-31-05, 76-19-39 в будние дни с 9.00 до 18.00.



По вопросам оказания помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться по телефонам:



Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93;



Единая служба спасения: 01 (101), сотовый оператор 112.





Орловское Информбюро



