Экстренные службы Орла готовятся к паводку

|
|
|Главная » Новости
18:05, 1 марта 2021 года
Экстренные службы Орла готовятся к паводкуСпрогнозировать ситуацию непросто, однако готовится к ЧП лучше заранее.
Администрация Орла сообщает, что все экстренные службы приведены в состояние готовности. Создан оперативный штаб для реагирования на жалобы жителей и принятия решений в период прохождения паводка. Граждане смогут обращаться по любым вопросам: начиная от информационной поддержки до помощи в переносе вещей на верхние этажи.
Обратиться со своей проблемой можно по телефонам: 43-31-05, 76-19-39 в будние дни с 9.00 до 18.00.
По вопросам оказания помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться по телефонам:
Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93;
Единая служба спасения: 01 (101), сотовый оператор 112.
Орловское Информбюро