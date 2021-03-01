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18:45, 1 марта 2021 года Под Орлом прошла лыжная гонка памяти Федора Давыдова и бойцов лыжных батальонов Свой неоценимый вклад в победу над фашистами внесли лыжные батальоны. На Орловщине они защищали Кривцовскую высоту. Сегодня тот самый маршрут преодолели участники лыжной гонки.





Уничтожить фашистскую группировку, закрепившуюся на реке, не дать продвинуться ей вперед - такая задача была поставлена главнокомандующим бойцам Советской армии. Кривцовские высоты во время Болховской наступательной операции прикрыли лыжные батальоны.



Николай Красиков, руководитель МПО «Костёр»: «Местные жители вспоминали, что по весне поля были белые от полушубков, полушубков тех самых лыжников, которые брали высоту ценой собственной жизни».

13 лыжных батальонов защищали Орловщину от захватчиков. Командиром одного из подразделений был Федор Давыдов. Ветеран знаменитых лыжных переходов 30-х годов: Магадан - Хабаровск и Кузбасс - Донбасс. На фронт во время Великой Отечественной войны Давыдов ушел в числе добровольцев. Его многокилометровый лыжный маршрут оборвался на болховской земле.



1 марта 1942 года на Кривцовских высотах шёл ожесточенный бой. В «долине смерти» навсегда остался Федор Васильевич Давыдов. Ему было 32 года. О подвиге лыжника, разведчика и героя помнят спустя 79 лет.



Ежегодно в день его гибели на Кривцовском мемориале проходит лыжная гонка. В этот раз участие в гонке приняли 9 команд. Они прошли маршрутом сражения 8 километров. О трагическом прошлом напоминают до сих пор сохранившиеся окопы.



Вадим Жуков, участник лыжной гонки: «Для нас это честь, это проявление силы воли, проявления уважения и дань памяти нашим старшим товарищам, которые отдали жизнь за то, чтобы мы жили в свободное мирное время».

Здесь, на Кривцовском мемориале, поисковики ежегодно в рамках Вахты Памяти находят останки бойцов. В этом году зачистили поля трех высот. Работы, как только сойдет снег, будут идти на первой линии обороны.





Анна Вайсергисер



