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18:56, 1 марта 2021 года В Орле ведут экстренный ремонт дорог Начать работы пришлось после нескончаемого потока жалоб горожан. Поспособствовала этому прокуратура и УГИБДД.





Весна вскрывает все самые проблемные места. И это ощутили на себе и водители, и пешеходы. Дорожники активно приступили к работе. Пока - литым асфальтом и щебнем.



Артём Москвичеков, первый заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «В день порядка 100-120 квадратных метра. На данный момент три улицы в ямочном ремонте это Болховское шоссе, Карачевское шоссе и улица Раздольная».

Улица Карачевская тоже требует особого внимания. Здесь ямы проверили дорожные инспекторы - даже не на количество, а на глубину. И в некоторых она достигает пяти сантиметров. По ГОСТу - это предел. Пересечение улиц 2-й Посадской и Васильевской проверить сложно. Волны разлившейся лужи скоро не будут чувствовать берегов. Такими проблемными местами прокуратура области заинтересовалась после обращений граждан.



Екатерина Геращенко, начальник управления по надзору за исполнением ФЗ прокуратуры Орловской области: «Обращено пристальное внимание на те дороги, ремонт по которым выполнялся в прошедшем году по муниципальным контрактам. Будет дана оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входил контроль за исполнением подрядчиками условий, принятым по контрактным обязательствам».

А обязательства по таким дорогам установлены до 2024 года. Результата проверок не пришлось долго ждать - прокурорами вынесено 7 представлений, объявлено предостережение должностному лицу.



С начала этого года Госавтоинспекция уже проверила на безопасность более 800 километров городских дорог, 16 мостов и 19 железнодорожных переездов.



Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «В целях устранения выявленных нарушений требований безопасности дорожного движения выписано 360 предписаний, к административной ответственности привлечено 38 юридических лиц и 34 должностных лица, внесено 59 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению ДТП. По фактам систематических нарушений со стороны владельцев дорог направлено 36 информаций в органы прокуратуры».

И это не последние совместные рейды ГИБДД и прокуратуры, сообщили в ведомствах.



В ближайшие дни дорожники зайдут на улицы Бурова и Комсомольскую.





Всеволод Трифонов



