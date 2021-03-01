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21:20, 1 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Семь представлений и одно предупреждение. Прокуратура решила измерить ямы на орловских дорогах.



- Поставщик - один, стоимость - завышена. Кто ответит за школьные сухпайки, выяснит следствие.



- Бесшумные, невидимые и бесстрашные. Погибшим на Болховских высотах бойцам лыжных батальонов сегодня посвятили лыжную гонку.



- Главное - научить действовать в экстремальной ситуации. Сегодня - День ГО.



- Их работа - распознать фальшивку. Мы разбирались в тонкостях службы экспертов-криминалистов.



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