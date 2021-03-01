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20:59, 1 марта 2021 года Юрий Парахин: «Сегодня легче сказать о тех дорогах, которые не имеют проблем» Мэр Орла и губернатор Орловской области обсудили ход дорожного ремонта в прямом эфире.





По словам мэра, в Орле ямочным ремонтом занимаются с 27 января. Работают четыре бригады, нанятые из «Спецавтобазы», ГУП «Дорожная служба и «Дорожное предприятие – 1».Удалось починить 788 м² дорог. Градоначальник пояснил, что для ямочного ремонта литым асфальтом температура должна быть не ниже -10℃, а дорога должна быть достаточно сухой, или «не лужи», как подчеркнул Парахин.



Договоры на ремонт дорог крупными картами заключены по Советскому и Железнодорожному району. В течение двух недель ожидается завершение поиска подрядчика по Северному и Заводскому районам.



Самая сложная ситуация возникла по переулку Маслозаводскому, Болховскому шоссе, улице Горького, Наугорскому шоссе, улице Комсомольской, Кромскому шоссе, улицам Посадской и Брестской.



Также была поднята тема гарантийного содержания дорог. Со слов Парахина, проблемы нашлись на 153 м² таких трасс. Это улицы Генерала Родина, 1-я Посадская, Цветаева, Карачевская, Поселковая и Старо-Московская. С подрядчиков потребовали сразу устранить проблемы.



По проекту «БКАД – 2021» заключены контракты по 8 объектам. По Маслозаводскому переулку и Болховскому шоссе заканчивают изготовление ПСД, и в этом году объекты будут отремонтированы.





Артём Ежаков



