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21:02, 1 марта 2021 года Мэр Орла озвучил планы по ремонту крыш городских домов Юрий Парахин совместно с губернатором Андреем Клычковым обсудили этот вопрос во время прямого эфира в социальных сетях.





Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Мы только в этом году выдали 300 предписаний управляющим компаниям на устранение ряда замечаний – это и вывоз снега, и уборка крыш, и уборка сосулек. По одним только крышам было порядка 50 замечаний УК выдано. Проводим внеплановые проверки, и реакция есть. Проблема крыш сейчас одна из самых злободневных, и мы, совместно с фондом капремонта, подготовили 62 ПСД на ремонт крыш, и в этом году будем их капитально ремонтировать. Остальные будем точечно чинить латочным ремонтом, однако нужно дождаться положительных температур, потому что для некоторых видов работ она нужна».





Артём Ежаков



