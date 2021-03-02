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9:23, 2 марта 2021 года

Спецавтобазе» нужны рабочие руки

Орловское предприятие по санитарной очистке города нуждается в уборщиках территорий и водителях на спецтехнику.


Как сообщает сайт городской администрации города Орла, «Спецавтобазе» требуются дворники и уборщики общественных территорий. Их нехватка ощущается в каждом районе областного центра.

Приглашаются и временные рабочие. Им предстоит заняться благоустройством города.

На постоянную работу требуются трактористы и водитель погрузчика, а также операторы транспортно-уборочной машины «Бродвей», водители подметально-уборочной машины, водители самосвалов.

Требования к соискателям, рабочий график и заработную плату можно узнать здесь.


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