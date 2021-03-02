Главная » Новости



9:23, 2 марта 2021 года Спецавтобазе» нужны рабочие руки Орловское предприятие по санитарной очистке города нуждается в уборщиках территорий и водителях на спецтехнику.





Как сообщает сайт городской администрации города Орла, «Спецавтобазе» требуются дворники и уборщики общественных территорий. Их нехватка ощущается в каждом районе областного центра.



Приглашаются и временные рабочие. Им предстоит заняться благоустройством города.



На постоянную работу требуются трактористы и водитель погрузчика, а также операторы транспортно-уборочной машины «Бродвей», водители подметально-уборочной машины, водители самосвалов.



Требования к соискателям, рабочий график и заработную плату можно узнать здесь.





Орловское Информбюро



