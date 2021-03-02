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8:25, 2 марта 2021 года

В сохранение орловских лесов вложат почти 40 млн рублей

На эти деньги планируют проведение работ по лесовосстановлению, приобретение лесопажарной техники, формирование запаса лесных семян.


На Орловщине реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология». В 2021 году объем финансовых средств в форме субвенций из федерального бюджета, запланированных на реализацию регионального проекта превышает 39,9 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области.

Из этих денег свыше 2,5 млн рублей планируется направить на увеличение площади лесовосстановления; более 35,2 млн рублей - на приобретение лесопожарной техники и оборудования; свыше 2,1 млн рублей рублей - приобретение лесохозяйственного оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению; 29,7 тыс. рублей - на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления.


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