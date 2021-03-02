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7:27, 2 марта 2021 года

Орловские выпускники могут выбирать - что сдавать и как сдавать

В этом году одиннадцатиклассники могут выбрать предметы для экзамена и саму форму сдачи экзамена.


Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 11 классов, в том числе участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, смогут изменить ранее выбранную форму экзаменов. Такая возможность предусмотрена проектом совместного приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», который опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В 2021 году для получения аттестата выпускники 11-х классов, не планирующие поступление в вузы, должны будут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике. Выпускникам, планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку. Заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля 2021 года.

Выпускники, зарегистрировавшиеся на участие в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, должны будут подать в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) заявление ‎с указанием измененной формы ГИА и измененного перечня учебных предметов, необходимых для прохождения ГИА. Указанные заявления подаются не позднее, чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.

Участники, зарегистрировавшиеся на сдачу ЕГЭ в 2021 году, вправе изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Заявление об этом необходимо подать в ГЭК не позднее, чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

По решению комиссии подача заявлений может быть организована с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, сообщает информационный портал Орловской области.


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