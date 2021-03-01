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5:29, 1 марта 2021 года

Под Орлом более 25 гектаров земли заросли бурьяном

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.


Сотрудники Россельхознадзора в декабре 2020 года провели плановый осмотр территории, принадлежавшей акционерному обществу «Животноводческий комплекс «Восточный» (Становоколодезьское сельское поселение Орловского района). В результате проверки было выявлено зарастание части земельного участка сельхозназначения. Площадь зарастания составила 25,5 га.

Предприятие привлечено к административной ответственности за нарушение земельного законодательства в Орловской области. Руокводству придется заплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.


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