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5:29, 1 марта 2021 года Под Орлом более 25 гектаров земли заросли бурьяном Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.





Сотрудники Россельхознадзора в декабре 2020 года провели плановый осмотр территории, принадлежавшей акционерному обществу «Животноводческий комплекс «Восточный» (Становоколодезьское сельское поселение Орловского района). В результате проверки было выявлено зарастание части земельного участка сельхозназначения. Площадь зарастания составила 25,5 га.



Предприятие привлечено к административной ответственности за нарушение земельного законодательства в Орловской области. Руокводству придется заплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.





Орловское Информбюро



