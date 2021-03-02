Главная » Новости



6:30, 2 марта 2021 года Материнским капиталом можно распорядиться онлайн ПФР напоминает орловцам, что многие услуги можно получить в электронном виде.





Семьи, имеющие право на материнский капитал, могут в электронном виде направить заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Сделать это можно через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда (www.pfr.gov.ru) или на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Через данные электронные сервисы также можно получить информацию об актуальном размере остатка средств материнского капитала.



Подав электронное заявление о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий или на оплату образования, семье не нужно представлять документы в территориальный орган ПФР. Необходимые документы (сведения из документов) территориальный орган ПФР запросит самостоятельно. Сведения об объекте недвижимости, из договора купли-продажи и договора участия в долевом строительстве запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия с органами Росреестра.



В рамках заключенных соглашений о межведомственном электронном взаимодействии территориальные органы ПФР запрашивают в кредитных организациях – сведения из кредитного договора, в органах местного самоуправления – сведения из документов на строительство (реконструкцию) объекта ИЖС, в образовательных и дошкольных организациях – сведения о договоре на оказание платных образовательных услуг.



Сотрудники ПФР обращают внимание владельцев сертификатов на правильность заполнения данных в заявлении о распоряжении средствами МСК: об адресе приобретаемого жилья, о кадастровом номере жилого помещения (земельного участка), реквизитах договора участия в долевом строительстве, сведений из разрешения (уведомления) на строительство (реконструкцию) и др.





Орловское Информбюро



