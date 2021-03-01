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21:31, 1 марта 2021 года В Орле рассказали о предпринятых шагах по заработной плате в детских садах Информацию об этом озвучил мэр областной столицы Юрий Парахин во время прямого эфира с губернатором Андреем Клычковым.





Юрий Парахин, мэр г. Орла: «В соответствии с поручением губернатора мы переработали новый порядок оплаты труда нянечкам и воспитателям в дошкольных учреждениях, и те потери, которые были в прошлом году с октября по декабрь, сегодня снивелированы и, по новому положению часть нянечек получили доплату, исходя из нагрузки, – сейчас это все будет привязано к нагрузке. Небольшая их часть даже получила повышение в заработной плате. Те проблемы, которые были у нас в конце прошлого года – они сегодня решены, и с 1 января люди получают оплату труда на уровне прошлого года».

Наблюдатели трансляции обратили внимание на то, что в ответе мэра не прозвучала информация об оплате труда воспитателей. На тот момент Парахин уже вышел из режима видеосвязи, и Клычков переадресовал вопрос мэру в чат.



Зрители трансляции активно напоминали, что проблема с зарплатами воспитателей наблюдается не только в Орле, но и в области. В ответ на это губернатор заявил, что проверка казначейства, из-за которой персоналу детских садов сократили зарплату, касалось областной столицы, и здесь город отрегулировал разницу в оплате труда. По схожей проблеме в районах эту практику «будут доводить», пообещал глава региона.





Артём Ежаков



