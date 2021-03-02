В Орле девочку-подростка сбили на пешеходном переходе

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10:36, 2 марта 2021 года
В Орле девочку-подростка сбили на пешеходном переходеДТП произошло накануне в 18:45.
Водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по ул. Гагарина и в районе д.54 произошел наезд на 14-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро