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10:36, 2 марта 2021 года В Орле девочку-подростка сбили на пешеходном переходе ДТП произошло накануне в 18:45.





Водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по ул. Гагарина и в районе д.54 произошел наезд на 14-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



