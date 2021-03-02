Главная » Новости



10:45, 2 марта 2021 года В Ливнах пострадал пешеход ДТП произошло 1 марта в 20:35.





Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, двигался по ул. Курской и в районе д. 178 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате пешеход получил телесные повреждения, отпущен. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



