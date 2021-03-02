В Ливнах пострадал пешеход

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10:45, 2 марта 2021 года
В Ливнах пострадал пешеходДТП произошло 1 марта в 20:35.
Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, двигался по ул. Курской и в районе д. 178 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате пешеход получил телесные повреждения, отпущен.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро