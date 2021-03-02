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11:10, 2 марта 2021 года

Орел присоединился к всероссийскому флешмобу «Паутина»

Он проходит во многих регионах России.


Флешмоб «Паутина» приурочен к годовщине создания всероссийской акции «Мы вместе». Ровно год назад, когда в привычную жизнь вмешался COVID-19, волонтеры объединились и создали штабы для помощи гражданам в период пандемии.
 
В первые дни весны всю Россию захлестнула оранжевая волна. Суть флешмоба проста. Участники выстраиваются в цепь, передают друг другу оранжевую нить и создают из нее паутину. По замыслу организаторов, она символизирует участие каждого человека в борьбе с коронавирусом.
 
Кирилл Ишков, председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»: «Целый год, без выходных, мы помогаем: доставляем лекарства, продукты, и хочется сказать, что благодаря этой акции мы нашли много неравнодушных людей по всему региону, наши ряды пополнились».



Юлия Сабельникова
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