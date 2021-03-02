В Орловской области зафиксировано 82 случая коронавируса

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.

В данный момент на Орловщине лечатся – 2 530. Накануне выписано 102 жителя региона, с начала пандемии – 27 470. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 3 – летальный исход был зафиксирован 443 раза.

122, на портале В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Записаться на вакцинацию можно по номеру, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру , а также в регистратурах поликлиник.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф

