В Орловской области зафиксировано 82 случая коронавируса

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11:10, 2 марта 2021 года
В Орловской области зафиксировано 82 случая коронавирусаВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 82 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 30 443.
В данный момент на Орловщине лечатся – 2 530. Накануне выписано 102 жителя региона, с начала пандемии – 27 470. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 3 – летальный исход был зафиксирован 443 раза.
В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122
, на портале Госуслуг
и через электронную регистратуру
, а также в регистратурах поликлиник.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро