Главная » Новости



12:09, 2 марта 2021 года Какую медпомощь могут получить орловцы по полису ОМС в 2021 году? Об этом – в интервью с заместителем директора регионального ТФОМС Натальей Кавериной.





Какие изменения при оказании медицинской помощи за счет средств ОМС произошли в этом году? - Особенностью программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год является установление отдельных нормативов для оказания медицинской помощи застрахованным гражданам в федеральных медицинских организациях по круглосуточному и дневному стационару. В том числе, по профилям «онкология», «медицинская реабилитация», а также «проведение процедур ЭКО». Расчеты за медицинскую помощь, оказанную федеральными клиниками, будут осуществляться напрямую федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Так, для застрахованных жителей нашей области выделено 517,3 миллиона рублей на 8 383 случая госпитализации по круглосуточному стационару и 1 644 случая по дневному стационару. Хочу отметить, что в предыдущем году за лечение наших жителей в федеральных клиниках фондом было оплачено счетов на сумму 268, 4 миллиона рублей. В текущем году выделено средств практически в два раза больше, что позволит обеспечить доступность высококвалифицированной медицинской помощи жителям нашей области. Порядок направления застрахованных лиц в федеральные клиник утвержден приказом Минздрава РФ от 23 декабря 2020 года № 1363 Н. Согласно этому порядку медицинскую помощь в федеральных клиниках можно получить не только по направлению лечащего врача, но и самостоятельно при предъявлении полиса ОМС. При самостоятельном обращении решение о госпитализации или об отказе в госпитализации принимает федеральная клиника. Какие виды дорогостоящей медицинской помощи включены в территориальную программу ОМС в этом году? - Так же, как и в предыдущих годах, приоритетным направлением остается профиль «онкология». Территориальной программой ОМС предусмотрен значительных объем средств на оказание медицинской помощи по данному профилю 1 миллиард 227,9 миллионов рублей, что больше уровня предыдущего года на 47,2 миллиона рублей. Кроме этого, в федеральных медицинских организациях для застрахованных жителей нашей области по онкологии дополнительно предусмотрено 85,6 миллионов рублей. Расширилось количество схем лекарственной терапии, используемых для оплаты случаев при лечении онкозаболеваний - до 725 схем. Также как и в 2020 году, в текущем году за счет средств ОМС предусмотрена оплата дорогостоящего лечения больных вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара больницы имени Боткина и больных с хронической почечной недостаточностью препаратами железа и эретропоэтинами в инъекционной форме для профилактики осложнений диализа. Услуги диализа предоставляются для жителей города Орла в «Диалам+» и «Фрезениус Нефрокеа», для жителей Мценска и Ливен - в «Нефролайн-Орел». Увеличились ли объемы высокотехнологичной медицинской помощи? - Увеличилось количество случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» со стентированием коронарных артерий больных с нестабильной стенокардией и острым и повторным инфарктом миокарда - до 1270 случаев. Всего на проведение таких операций предусмотрено 178,3 миллиона рублей. Проведение ЭКО для застрахованных жителей нашей области на 2021 год запланировано на уровне федеральных нормативов. Это 339 случаев на 42,3 миллиона рублей. Также сверх территориальной программы ОМС предусмотрено 44 случая ЭКО в федеральных медицинских организациях. Комплексное лабораторное обследование при определении показаний и подготовке женщин к этой процедуре осуществляется на базе Перинатального центра НКМЦ имени Круглой. Помимо этого для санатория «Дубрава» дополнительно выделены объемы для реабилитации больных, перенесших COVID-19. В нашей области осуществляется оказание медицинской помощи для лиц старше 65 лет по профилю «гериатрия» с сопутствующим диагнозом «старческая астения» - в Плещеевской, Ливенской и Покровской ЦРБ. А что касается стоматологии? - При оплате стоматологической медицинской помощи существенных изменений не произошло. Так же. как и предыдущем году за счет средств ОМС предусмотрена оплата светоотверждаемых материалов отечественного производства, что позволит обеспечить доступность стоматологической помощи населению. А какие дорогостоящие диагностические услуги доступны по полису ОМС? - В 2021 году предусмотрен рост средств на оказание дорогостоящих диагностических услуг в лабораторных условиях, в том числе направленных на ранее выявление онкозаболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопические диагностические исследования, патологоанатомические исследования и молекулярно-генетические исследования. Всего на указанные цели предусмотрено 245,7 миллионов рублей, что больше уровня предыдущего года на 18 миллионов рублей. Объем распределен между медицинскими организациями, которые имеют оборудование, кадры и лицензию на осуществления указанного вида деятельности. Так же, как и предыдущем году, в целях выявления онкозаболеваний пациентам по показаниям проводятся исследования на позитронно-эмиссионном компьютерном томографе в ООО «ПЭТ-Технолоджи» и на однофотонном эмиссионном компьютерном томографе в Орловском онкодиспансере. Помимо этого выделен отдельный норматив на проведение тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 больных, получивших лечение в амбулаторных условиях и перед плановой госпитализацией в круглосуточный стационар. Всего на данные цели предусмотрено 54,8 миллиона рублей. Напомню, что направление на исследования дает лечащий врач. Маршрутизация пациентов устанавливается приказами департамента здравоохранения Орловской области. Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований, КТ и МРТ не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследования. В случае подозрения на онкозаболевание - 7 рабочих дней.





Елена Литинская



