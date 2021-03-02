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12:36, 2 марта 2021 года «Спецавтобаза» получила новый полуприцеп Этот первая новинка из 12 ожидаемых единиц новой техники.





Как сообщает сайт городской администрации, на минувшей неделе муниципальное предприятие «Спецавтобаза» получило полуприцеп, который предназначен для перевозки дорожной фрезы и асфальтоукладчиков. Спецтехника доставлена из Челябинска.



Еще «Спецавтобаза» получит 4 самосвала, 3 вакуумных подметально-уборочных машины, седельный тягач, транспорт с реверсивным постом управления, прицепную подметально-уборочную машину и малогабаритную коммунальную технику для уборки тротуаров. Срок поставки – май 2021-го.

Фото пресс-службы администрации города Орла





Орловское Информбюро



