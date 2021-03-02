вторник 2.03.2021 14:03:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:36, 2 марта 2021 года

«Спецавтобаза» получила новый полуприцеп

Этот первая новинка из 12 ожидаемых единиц новой техники.


Как сообщает сайт городской администрации, на минувшей неделе муниципальное предприятие «Спецавтобаза» получило полуприцеп, который предназначен для перевозки дорожной фрезы и асфальтоукладчиков. Спецтехника доставлена из Челябинска.

Еще «Спецавтобаза» получит 4 самосвала, 3 вакуумных подметально-уборочных машины, седельный тягач, транспорт с реверсивным постом управления, прицепную подметально-уборочную машину и малогабаритную коммунальную технику для уборки тротуаров. Срок поставки – май 2021-го.

Фото пресс-службы администрации города Орла



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.