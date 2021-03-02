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12:44, 2 марта 2021 года

Болховский детский сад № 4 - один из лучших в России

Всего в списке 500 лучших образовательных дошкольных учреждений страны.


Болховский детский сад № 4 вошел список 500 лучших образовательных дошкольных учреждений страны. Добиться такого успеха было непросто: участие в онлайн-конкурсе принимали более 77 тысяч садов по всей России.
 
Подготовка была масштабной: педагоги подготовили презентацию своей деятельности за последние три года. На суд жюри представили конспекты, методические материалы, фото- и видеозанятий и утренников. Войти в число победителей детскому саду помог уникальный для Болхова проект «Связь поколений». Он подразумевает общение дошколят с пенсионерами из комплексного центра социального обслуживания населения. 
 
После победы в конкурсе детский сад получил еще больше возможностей для развития. Там установили уникальную программу, где можно создавать 3D-модели различных фигур и использовать новые технологии во время занятий.



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