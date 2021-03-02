Болховский детский сад № 4 - один из лучших в России

Всего в списке 500 лучших образовательных дошкольных учреждений страны.

Подготовка была масштабной: педагоги подготовили презентацию своей деятельности за последние три года. На суд жюри представили конспекты, методические материалы, фото- и видеозанятий и утренников. Войти в число победителей детскому саду помог уникальный для Болхова проект «Связь поколений». Он подразумевает общение дошколят с пенсионерами из комплексного центра социального обслуживания населения.

После победы в конкурсе детский сад получил еще больше возможностей для развития. Там установили уникальную программу, где можно создавать 3D-модели различных фигур и использовать новые технологии во время занятий.