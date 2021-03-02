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14:08, 2 марта 2021 года Премьеры документальных фильмов на платформе СМОТРИМ Платформа СМОТРИМ в марте представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов. Среди них – продюсерская работа Стивена Спилберга «Ненависть», картины «Человек неунывающий» Андрея Кончаловского и «Встречи с Горбачевым» Вернера Херцога, фильм Марианны Яровской из шорт-листа премии «Оскар» «Женщины Гулага». Все фильмы, как и весь контент платформы, зрители могут посмотреть бесплатно.





С февраля на СМОТРИМ доступна картина «Кресты» – первый российский документальный фильм, премьера которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix 1 января 2021 года. Лента рассказывает об одной из старейших тюрем, расположенной в центре Санкт-Петербурга. В её стенах за почти 130-летнюю историю побывали тысячи людей, среди которых маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский и многие другие. 1 марта, к юбилею Михаила Горбачёва, на платформе состоялась премьера фильма многократного обладателя престижных мировых премий и номинанта на премию «Оскар» Вернера Херцога «Встречи с Горбачёвым» . Знаменитый режиссёр исследует биографию и политическую карьеру последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР. Он беседует с Горбачёвым о прекращении холодной войны и объединении Германии, налаживании взаимоотношений с Западом и контроле Советским Союзом Восточной Европы. 5 марта первым зарубежным эксклюзивным релизом платформы СМОТРИМ станет продюсерский проект Стивена Спилберга «Ненависть» . Документальный шестисерийный сериал по сценарию обладателя «Оскара» Алекса Гибни исследует природу человеческой ненависти. Авторы задались вопросами, насколько часто наши эмоции даже самые сильные формируются под влиянием социума и как важно развивать сознательность, если мы хотим жить в справедливом и честном мире? Насколько далеко зашло их расследование – и расскажет «Ненависть». 9 марта только подписчики медиа-платформы СМОТРИМ получат уникальную возможность оценить ленту режиссёра Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» , премьера которой состоялась на ММКФ-2020. Это ещё одна попытка Кончаловского создать портрет русского человека после успеха его картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Главные герои – простые люди, которые живут в далеких уголках России и, встречая жизненные невзгоды, не падают духом и смотрят в будущее с неиссякаемым оптимизмом. 12 марта пользователям сервиса СМОТРИМ станет доступна картина Марианны Яровской «Женщины Гулага» , вошедшая в шорт-лист премии «Оскар» в 2019 году. Шесть уникальных и откровенных интервью с женщинами, пережившими сталинские репрессии 1930-х годов, никого не оставят равнодушным. Последние свидетели эпохи рассказывают свои истории – кто-то со слезами, кто-то с гневом. Но во всех них – разрушенные судьбы и важный период жизни нашей страны, который не должен быть забыт.



Медиа-платформа ВГТРК СМОТРИМ: Платформа СМОТРИМ объединяет контент всех активов ВГТРК – крупнейшей в России корпорации: федеральные телеканалы «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», региональное вещание 79 филиалов по всей стране, радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио Культура». Новости и репортажи, политические ток-шоу, сериалы, кино, подкасты, мультфильмы, юмор, спектакли, кино, документальные фильмы, познавательные программы, шоу, а также прямые эфиры более 20 российских телеканалов и радиостанций – всё это в приложении СМОТРИМ. СМОТРИМ доступно в десктоп-версиях на www.smotrim.ru и Смотрим.рф, а также в приложениях для iOS, Android и на iPad. Платформа СМОТРИМ доступна в десктоп-версии на сайтах www.smotrim.ru и Смотрим.рф, а также в приложениях для iOS, Android и на iPad.





Орловское Информбюро



