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15:00, 2 марта 2021 года Орловцев приглашают в восьмидесятые Спектакли Орловского академического театра возвращаются на родную сцену. Сегодня вечером в театре ждут зрителей.





Спектакль «Набережная надежды» впервые сегодня покажут на родной сцене. Это - история о женской дружбе, вечном девичнике, где у подружек - свои мечты и чаянья. Они по доброму относятся друг к другу, философски - к жизненным ситуациям, и верят, что все хорошее - впереди.



События разворачиваются в маленьком кафе на набережной курортного городка в 80-х годах прошлого века. Пьесу поставила актриса театра Марианна Иванова.



Постановка получилась и смешная, и грустная одновременно. С музыкой и танцами. Многие узнают себя, свою молодость, свои песни.



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Эва Стасюлевич



