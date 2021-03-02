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15:34, 2 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Отношение к вакцинации орловцев и советы врачей.



- Ни капли «химии». Особый взгляд на огородничество. Мы пообщались с поклонницей природного земледелия.



- «Связь поколений» помогла болховскому детскому саду войти в список лучших в России. Они наладили общение, где вместе и стар, и млад.



- «Самый классный классный» сменил школу на кабинет начальника управления образования



- Как попасть на «Набережную надежды» - расскажем в нашем выпуске.



- Километры, оплаченные кровью защитников. Спустя 79 лет лыжники - потомки победителей прошли по Кривцовским высотам.



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