|
|
|Главная » Новости
15:34, 2 марта 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Отношение к вакцинации орловцев и советы врачей.
- Ни капли «химии». Особый взгляд на огородничество. Мы пообщались с поклонницей природного земледелия.
- «Связь поколений» помогла болховскому детскому саду войти в список лучших в России. Они наладили общение, где вместе и стар, и млад.
- «Самый классный классный» сменил школу на кабинет начальника управления образования
- Как попасть на «Набережную надежды» - расскажем в нашем выпуске.
- Километры, оплаченные кровью защитников. Спустя 79 лет лыжники - потомки победителей прошли по Кривцовским высотам.
Вести-Орёл