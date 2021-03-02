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15:15, 2 марта 2021 года Орловским отцам-одиночкам окажут помощь Помощь оказывается в рамках благотворительной акции «Ты не один».





Благотворительная программа помощи отцам-одиночкам «Ты не один» была запущена в России в прошлом году. Ее реализуют Совет отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Фонд поддержки ответственного отцовства «Истоки». Первые подопечные уже получили поддержку в разных регионах страны.



В нашем регионе программу «Ты не один» реализует Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области.



Благодаря программе адресная помощь для ремонта квартиры недавно была оказана многодетному отцу, который оказался в сложной жизненной ситуации после смерти супруги. Общая сумма адресной помощи многодетной семье составила более 90 тысяч рублей, сообщает информационный портал Орловской области.



Заявки для участия в благотворительной программе можно направлять в адрес Совета отцов Орловщины или на электронную почту аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области deti@orel.ru.





Орловское Информбюро



