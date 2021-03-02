Орловские депутаты обратятся в Госдуму с предложением принять федеральный закон о квотировании рабочих мест

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15:34, 2 марта 2021 года
Орловские депутаты обратятся в Госдуму с предложением принять федеральный закон о квотировании рабочих местОб этом говорили сегодня на заседании Орловского облсовета.
Парламентарии региона предлагают установить квоты для выпускников и пенсионеров.
Депутаты отмечают, что поиск работы выпускниками образовательных организаций осложнён рядом причин, среди которых — высокие требования к уровню профподготовки, наличие практического опыта. Вместе с тем, в связи с растущим дефицитом трудовых ресурсов всё более актуальным становится вопрос о приёме на работу пенсионеров.
Размер квоты для работодателей, численность работников которых превышает 100 человек, предлагается установить в размере 1% среднесписочной численности работников.
С данной инициативой выступила фракция партии «Единая Россия» регионального парламента. Депутаты единогласно поддержали обращение, сообщает сайт Орловского облсовета.
Орловское Информбюро