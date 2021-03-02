вторник 2.03.2021 18:17:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:34, 2 марта 2021 года

Орловские депутаты обратятся в Госдуму с предложением принять федеральный закон о квотировании рабочих мест

Об этом говорили сегодня на заседании Орловского облсовета.


Парламентарии региона предлагают установить квоты для выпускников и пенсионеров.

Депутаты отмечают, что поиск работы выпускниками образовательных организаций осложнён рядом причин, среди которых — высокие требования к уровню профподготовки, наличие практического опыта. Вместе с тем, в связи с растущим дефицитом трудовых ресурсов всё более актуальным становится вопрос о приёме на работу пенсионеров.

Размер квоты для работодателей, численность работников которых превышает 100 человек, предлагается установить в размере 1% среднесписочной численности работников.

С данной инициативой выступила фракция партии «Единая Россия» регионального парламента. Депутаты единогласно поддержали обращение, сообщает сайт Орловского облсовета.


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.