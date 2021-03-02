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15:53, 2 марта 2021 года

На Орловщине одной «Точкой роста» станет больше

Центр образования появится в Мценске, в школе №3.


Образовательный центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» планируют открыть в мценской школе № 3 1 сентября этого года. Потратят около 1,5 млн рублей. Изучать предметы дети будут при помощи современных информационных технологий.

В Орловской области на базе сельских школ уже созданы и функционируют 70 центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

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Татьяна Напольских
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