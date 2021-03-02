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16:05, 2 марта 2021 года

Орловские юниоры покоряют вершины профмастерства

Преодолеть сложности соревновательного процесса им помогают опытные наставники, многие из которых сами когда-то демонстрировали свои навыки на чемпионате WorldSkills.


V региональный конкурс молодых профессионалов - уникален. В соревнования впервые включены дисциплины для школьников от 14 до 16 лет. А Даниил Яшин уникальный участник - он соревнуется вне конкурса. 14 лет парню исполнилось только на второй день соревнований.

Даниил Яшин, участник V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»: «С детства я химией увлекался. В интернете опыты смотрел. Думаю, оттуда желание пошло поваром стать. Всё-таки кулинария завязана на химических процессах».

Приготовить соус голландез или бешамель, 10 видов фингер-фуда - это закуски на два укуса, или нарезать овощи жульеном, брюнуазом, жардиньером, македонским кубиком - казалось бы, всё это может сделать только минимум су-шеф с 10-летним стажем работы. Но нет, это обычное задание для юниоров в компетенции «Поварское дело».

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Наши участники - молодые профессионалы - показывают достойные результаты. На европейских и мировых чемпионатах WorldSkills у нас 9 золотых, 4 серебряных 11 бронзовых медалей, завоёванных на чемпионатах разных уровней. И в этом году мы, конечно же, надеемся, что ребята покажут высокие результаты».

А ребята, которые уже получили признание, сегодня - эксперты площадок. Даниил Шмыдов всего четыре года назад сам участвовал в региональном этапе соревнований. А потом была бронза на национальном чемпионате, медальон за профессионализм EuroSkills, и третье место на чемпионате мира. На его площадке в этом году три юниора. Но у каждого большой потенциал.

Даниил Шмыдов, главный региональный эксперт компетенции «Облицовка плиткой»: «Ребята готовились довольно мало - всего месяц. Но они - молодцы. С ними нужно быть строгим, чтобы они не расслаблялись».

Победители регионального этапа отправятся на всероссийский отборочный тур. Финал пройдёт в июле в столице Башкортостана - Уфе.


Антон Киселёв
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