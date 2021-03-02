В Орловской области беременные женщины и обманутые дольщики могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь

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16:15, 2 марта 2021 года
В Орловской области беременные женщины и обманутые дольщики могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощьНо все зависит от дохода.
Сегодня депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции приняли поправки в областной Закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской области».
Изменениями расширены перечни категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юрпомощи. Теперь он включает:
1) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет (по вопросам, связанным с восстановлением на работе, отказом в приёме на работу, взысканием заработной платы, назначением и выплатой пособий);
2) лиц, освобождённых из мест лишения свободы в течение двух месяцев со дня освобождения (по вопросам трудоустройства);
3) обманутых на территории Орловской области дольщиков;
4) россиян, живущих на территории региона в непригодных для проживания многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции.
Как сообщает сайт Орловского облсовета, ко второму чтению была разработана таблица поправок, которыми предусмотрен критерий нуждаемости в получении бесплатной юридической помощи. То есть, она будет оказана указанным категориям граждан в случае, если среднедушевой доход семей или доход одиноко проживающих граждан не превышает в полтора раза величину прожиточного минимума, установленного
Орловское Информбюро