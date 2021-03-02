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16:15, 2 марта 2021 года В Орловской области беременные женщины и обманутые дольщики могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь Но все зависит от дохода.





Сегодня депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции приняли поправки в областной Закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской области».

Изменениями расширены перечни категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юрпомощи. Теперь он включает:



1) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет (по вопросам, связанным с восстановлением на работе, отказом в приёме на работу, взысканием заработной платы, назначением и выплатой пособий);



2) лиц, освобождённых из мест лишения свободы в течение двух месяцев со дня освобождения (по вопросам трудоустройства);



3) обманутых на территории Орловской области дольщиков;



4) россиян, живущих на территории региона в непригодных для проживания многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции.



Как сообщает сайт Орловского облсовета, ко второму чтению была разработана таблица поправок, которыми предусмотрен критерий нуждаемости в получении бесплатной юридической помощи. То есть, она будет оказана указанным категориям граждан в случае, если среднедушевой доход семей или доход одиноко проживающих граждан не превышает в полтора раза величину прожиточного минимума, установленного





Орловское Информбюро



