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18:10, 2 марта 2021 года В Орле пересмотрели оплату труда нянечек Им вернут то, что не доплачивали с января 2021-го. Выплаты начнутся уже с этого месяца. Зарплата помощников воспитателей и младших воспитателей детских садов Орла уменьшилась в прошлом году после проверки Федерального Казначейства. Это коснулось более 700 сотрудников. Сегодня власти нашли решение: внедрили систему коэффициентов в связи с изменением графика работы.





Светлана Губанова приехала в Орел в 2014 году из Донбаса и нашла себе профессию для души. Уже шесть лет она работает помощником воспитателя в 91-м орловском детском саду. Она - во главе порядка и уюта в группе.



Светлана Губанова, помощник воспитателя детского сада №91 г. Орла: «Помощник воспитателя - это хозяйка в группе, должно быть все чисто, все убрано, детки в порядке должны быть, их надо помыть, покормить».

В группе Светланы - 34 малыша. И к каждому нужно найти свой подход. Всего же в 91-м детском саду на 380 мальчишек и девчонок - 12 помощников воспитателей. Осенью прошлого года, когда их зарплата упала, работники сферы дошкольного образования забили тревогу.



Людмила Сальникова, председатель Орловского городского комитета Профсоюза работников народного образования и науки: «Люди обращались к губернатору области, к мэру города Орла в связи с тем, что их заработная плата упала на 3000 рублей. Это было обусловлено тем, что был сокращен рабочий день».

На февральской сессии городские депутаты пересмотрели действующую систему оплаты труда помощников воспитателей и младших воспитателей.



Ирина Провалёнкова, заместитель главы администрации г. Орла - руководитель аппарата администрации: «В отношении двух этих категорий произойдет увеличение заработной платы. Увеличение произойдет за счет введения ряда коэффициентов».

Коэффициенты учтут наполняемость групп, специфику работы в группах разной возрастной категории и группах с детьми, имеющих отклонения в развитии, а также работу с родителями.



В совокупности все эти коэффициенты призваны повысить заработную плату младшему персоналу детских садов с января этого года. Увеличение будет поэтапным.



Оксана Бойко, заведующая детским садом №91 г. Орла: «Очень приятно, и наши помощники получат перерасчет уже скоро, это будет в марте».

Бронислава Филимонова, заведующая детским садом №48 г. Орла: «Это ещё расширяет возможности руководителей детских садов, для того чтобы премировать помощника воспитателя за качество выполняемого ими труда».

Сегодня в детских садах Орла работают больше 700 младших воспитателей и нянечек. Именно им доверяют самое дорогое. А оплата такого труда должна быть достойной.



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Елизавета Капырина



