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18:37, 2 марта 2021 года Орловский облсовет: ситуация на рынке труда, обращение в Госдуму, преобразование Орловского района Региональный парламент рассмотрел 24 вопроса.





Один из вопросов, рассмотренных сегодня депутатами Орловского облсовета, касался ситуации, сложившейся на региональном рынке труда. Как сообщила руководитель департамента социальной защиты Ирина Гаврилина, во время пика пандемии число безработных в регионе с трех тысяч перешагнуло за тринадцать тысяч. Свою роль сыграла электронная регистрация граждан и увеличенное пособие. Сейчас, конечно, цифра меньше, но свободных рук - немало. Ударить по безработице планируют открытием «Специальных центров занятости».



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это непросто биржа вакансий, или биржа труда, это полный спектр - от обучения, постановки на учет, заканчивая регистрацией юридических лиц при необходимости, если будут востребовано жителями».

Свою роль в уменьшении безработицы может сыграть трудоустройство выпускников и пенсионеров. Региональный парламент принял решение направить в Госдуму обращение с предложением о квотировании рабочих места для этих двух категорий граждан. К примеру, на предприятии, где число сотрудников больше сотни, квота будет равна 1%. Во фракции КПРФ список предложили дополнить еще одной категорией - предпенсионеров.



Говорили на облсовете и о ценах. Жители жалуются, что поездки в такси стали не по карману, тариф на перевозку значительно увеличился.



Прозвучала и вопрос об отстранении мэра Орла от должности. По мнению губернатора, пока оснований для этого нет.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть процедура, которая устанавливается и для деятельности прокуратуры, в том числе, по установлению тех или иных юридических фактов. Эта процедура имеет место быть, она публична, что показывает, что никакие вопросы не замалчиваются. Более того, если будут достаточные требования законодательства, будет запущена и дополнительная процедура. На сегодняшний день оснований у меня по закону, для того чтобы запускать процедуру отстранения мэра от должности, нет».

Рассмотрели на сессии и приняли в первом чтении законопроект преобразования Орловского района в муниципальный округ. Что это даст? Единую вертикаль власти, бюджет, а еще, возможно, станет проще управлять, избавит от дублирования полномочий. При этом статус населенных пунктов останется прежним.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Я думаю, и Корсаковский район скоро выйдет с таким же предложением, потому что уже несколько лет отсутствует в сельском поселении и глава и штат. Давайте прямо скажем - нет денежных средств на содержание главы поселения. Де-юро он есть, а де-факто его нет».

Депутаты рекомендовали правительству сделать анализ небольших муниципальных районов и провести данную реформу. Она, кстати, предусмотрена федеральным законодательством.



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Анна Вайсергисер



