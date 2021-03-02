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19:05, 2 марта 2021 года

13 рублей платим, четыре – в уме

В Орле, Мценске и Ливнах при проезде в общественном транспорте действует скидка по карте «Мир». Но, как оказалось, есть нюансы: не все смогли воспользоваться бонусом.


Возможность получить скидку при оплате проезда в общественном транспорте бесконтактной картой «Мир» появилась у орловцев с 1 марта. Но, как оказалось, некоторые пассажиры за проезд в автобусе, как и прежде, платят 17 рублей.

Виктория Юркова, жительница г. Орла: «С карты сегодня списалось 17 рублей, вчера списывалось 13. Пять моих коллег рассказали аналогичную ситуацию. Они назвали маршруты №15, №27, №16, № 341. На 482-й сегодня ехала я». 

Скидка на проезд с 1 марта по 30 июня действует в Орле, Мценске и Ливнах. Но по Орлу, например, ходят и пригородные маршрутки - трехзначные. Именно в трехзначных маршрутках по-прежнему списывается плата в 17 рублей, даже если оплачиваешь проезд по городу.

За разъяснениями обратились в РИЦ. Там пояснили, что стоимость поездки напрямую зависит от номера транспорта.

Владимир Емельянов, исполнительный директор РИЦ Орловской области: «Все поездки на однозначных и двузначных маршрутах списывают 13 рублей. То есть, в черте города, где стоимость поездки 17 рублей, списывается со счета граждан на четыре рубля дешевле, то есть 13 рублей».

Кстати, в чеке по-прежнему может отражаться 17. Увидеть, сколько на самом деле списалось, можно в мобильном приложении банка. А если все-таки происходит сбой, за разъяснениями обращайтесь в региональный информационный центр.


Юлия Опанасюк
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