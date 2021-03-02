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21:20, 2 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Скидка не для всех? Проезд по карте «Мир» должен быть дешевле. Но есть нюансы.



- Станет ли Орловский район муниципальным округом? О плюсах и минусах сегодня говорили областные депутаты.



- Зарплату нянечек и младших воспитателей пересмотрели. Как теперь она рассчитывается? Комментарии - в нашем эфире.



- В ожидании большой воды. Сколько улиц Орла попадают в зону подтопления?



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