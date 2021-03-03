В государственной итоговой аттестации этого года примут участие почти 7 тысяч девятиклассников

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9:17, 3 марта 2021 года
В государственной итоговой аттестации этого года примут участие почти 7 тысяч девятиклассниковФорму прохождения ГИА школьники могут выбрать самостоятельно.
Основанием для выдачи аттестата в 2021 году является успешное прохождение итоговой аттестации по русскому языку и математике.
Русский язык и математику в форме основного государственного экзамена будут сдавать 93 % учащихся 9 классов, в форме государственного выпускного экзамена – 7%. Два выпускника выбрали смешанную форму прохождения ГИА-9.
После 1 марта подать заявление на участие в ГИА-9, изменить форму прохождения государственных экзаменов можно исключительно при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. В этом случае заявление подается в государственную экзаменационную комиссию Орловской области.
В Орловской области для прохождения государственной итоговой аттестации зарегистрировались 6762 девятиклассника, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро