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9:17, 3 марта 2021 года В государственной итоговой аттестации этого года примут участие почти 7 тысяч девятиклассников Форму прохождения ГИА школьники могут выбрать самостоятельно.





Основанием для выдачи аттестата в 2021 году является успешное прохождение итоговой аттестации по русскому языку и математике.



Русский язык и математику в форме основного государственного экзамена будут сдавать 93 % учащихся 9 классов, в форме государственного выпускного экзамена – 7%. Два выпускника выбрали смешанную форму прохождения ГИА-9.



После 1 марта подать заявление на участие в ГИА-9, изменить форму прохождения государственных экзаменов можно исключительно при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. В этом случае заявление подается в государственную экзаменационную комиссию Орловской области.



В Орловской области для прохождения государственной итоговой аттестации зарегистрировались 6762 девятиклассника, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



