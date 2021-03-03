Главная » Новости



8:38, 3 марта 2021 года Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе» Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» проводился с декабря 2020 по февраль 2021 года.





На конкурс было представлено 189 работ в трех номинациях.



По итогам отборочного тура победителями стали:



- в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» - ученица лицея № 21 г. Орла Полина Химина;



- в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» - коллектив ОГАТ им. И.С. Тургенева (руководитель группы - Нелли Владимировна Галченко);



- в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» - студентка 1 курса Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина Виктория Анохина.



Работы победителей были направлены в ГУНК МВД России для участия во Всероссийском этапе конкурса, итоги которого будут подведены в июне текущего года, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



