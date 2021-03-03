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7:41, 3 марта 2021 года

В минувшем году орловцев чаще всего интересовал вопрос детских выплат

Региональный департамент социальной защиты составил топ - 3 самых востребованных вопросов, которые интересовали жителей региона в 2020 года.


Рейтинг составлен на основе анализа обращений жителей региона, которые поступали в ведомство в прошлом году.

1. Первое место занимает появившаяся в 2020 году выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. Люди интересовались порядком назначения данной выплаты, сроком, на который она предоставляет, а также способами подачи заявлений.
Оформить данную выплату семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно могут и в 2021 году. Пока ее размер составляет половину прожиточного минимума. В 2021 году – это 5425.50 руб.

Если при назначении выплаты в размере половины прожиточного минимума для детей среднедушевые доходы семьи не поднимаются до уровня прожиточного минимума, выплата будет назначена в повышенном размере.

Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься начиная с 1 апреля 2021 года, но при этом, как и в прошлом году, расчет данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года.

2. Второй по популярности стала тема выплат безработным гражданам. В 2020 году был увеличен минимальный размер пособий, расширен список получателей пособий в максимальной величине. Также безработным полагалась выплата на детей. Чаще всего граждане интересовались порядком получения статуса безработного, размером выплат и подачей заявлений через региональный интерактивный портал управления труда и занятости и федеральный портал «Работа в России».

В 2021 году жители региона, оставшиеся без работы, могут получить новый вид госпомощи, заключив соцконтракт. Согласно ему, незанятый гражданин может бесплатно пройти обучение со стипендией в размере 5740 руб. до трех месяцев. Получить выплату в размере 11 480 рублей при регистрации в центрах занятости. А также получать данную выплату ежемесячно на протяжении еще трех месяцев после трудоустройства.

3. Третьей по актуальности прошлого года стала тема, которая касается точных дат получения социальных пособий и выплат. На сайте департамента социальной защиты, а также на его официальных страницах в соцсетях можно ознакомиться с таблицей, которая содержит информацию о размере выплат и пособий в текущем году. Также полезная информация размещается в графиках выплат по месяцам с размером пособия и периодами выплат.

Важно отметить, что денежные средства на счета получателей поступают в период выплат, а не в конкретное число каждого месяца. Поэтому дата получения денежных средств может быть «плавающей» и это не означает задержку выплат.


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