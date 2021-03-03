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6:42, 3 марта 2021 года

Орловцев информируют о размере социальных выплат опекунам и усыновителям

Департамент социальной защиты Орловской области опубликовал актуальную информацию о размере государственной материальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


Так, в качестве первоочередных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, определены:

- ежемесячное пособие на содержание ребенка в опекунских и приемных семьях в размере 6 619,15 рублей, вознаграждение одному из приемных родителей за каждого взятого на воспитание в семью ребенка в размере 4 449,61 рубль в месяц и 6 674,39 рублей в месяц – за ребенка-инвалида;

- единовременная выплата при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (усыновление, опека, приемная семья) в размере 18 886,32 рубля;

- единовременное пособие при усыновлении детей-инвалидов, детей старше 7 лет, братьев и сестер в размере 144 306,88 рублей;

- единовременное пособие гражданам, усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 50 тысяч рублей.


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