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10:41, 3 марта 2021 года Под Орлом ГАЗ врезался в стоящую фуру ДТП произошло 2 марта в 23:55.





Водитель, управляя автомобилем ГАЗ, двигался по автодороге М-2 «Крым», со стороны Курска и в районе 391 км допустил наезд на стоящее транспортное средство DAF с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ получил травмы, отпущен на амбулаторное лечение. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы. Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области





Орловское Информбюро



