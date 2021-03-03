Под Орлом ГАЗ врезался в стоящую фуру

|
|Главная » Новости
10:41, 3 марта 2021 года
Под Орлом ГАЗ врезался в стоящую фуруДТП произошло 2 марта в 23:55.
Водитель, управляя автомобилем ГАЗ, двигался по автодороге М-2 «Крым», со стороны Курска и в районе 391 км допустил наезд на стоящее транспортное средство DAF с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ получил травмы, отпущен на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.
Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области
Орловское Информбюро