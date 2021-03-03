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10:46, 3 марта 2021 года

Андрей Клычков рассказал, что происходит на стадионе им. Ленина в Орле

В своих сетевых аккаунтах губернатор Орловской области проинформировал орловцев о ходе строительства многофункционального спортивного комплекса.


Как отметил Андрей Клычков, объект уже отапливается, полностью выполнены работы по устройству наружных сетей. Завершается монтаж внутренних инженерных сетей. Ведётся закупка технологического оборудования. В скором времени начнется благоустройство территории и отделочные работы.
 
Реконструкция осуществляется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Комплекс будет предназначен для занятий физкультурой и спортом, включая проведение спортивных соревнований от международного до регионального уровней. Объект будет включать в себя спортивный зал размерами 54 х 36 метра с телескопическими трибунами на 300 мест. Предусмотрены условия для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. С учетом возможности трансформации зала здесь смогут заниматься разными видами спорта до 500 человек в сутки.
 
Общая стоимость строительства составит 221 млн. рублей. Срок сдачи объекта - ноябрь.
 
Фото со страницы Андрея Клычкова в ВК



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