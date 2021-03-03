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11:20, 3 марта 2021 года

Одна волна поступления в вузы

В 2021 году абитуриенты российских вузов будут поступать по обновлённым алгоритмам. Новый порядок приёма изменил прежние правила.


О том, почему стратегию поступления нужно выстраивать уже сейчас, и именно в один вуз, нам рассказал и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Павел Александрович, до старта приёмной кампании 2021 ещё 4 месяца, почему так важно начать разбираться в новых схемах поступления в вузы именно сейчас?

- Ответ очевиден, слишком уж много изменений. Минобрнауки утвердило новый порядок поступления в вузы. В частности, полностью отменяется вторая волна зачисления в вузы.

Напомню, что раньше вузы обязаны были зачислять абитуриентов в две волны. Сначала  заполнялись 80% бюджетных мест, затем, отдельно, - оставшиеся 20%. Эти две волны  давали поступающим две попытки поступить - и что главное -  возможность качественно оценить свои шансы.

Теперь, с 2021 года, все будет по-другому. Новый порядок поступления устанавливает только одну основную волну, она же является  единственным этапом при поступлении.  

У абитуриентов, если не брать квотников и олимпиадников, будет возможность подать  в вуз оригинал аттестата с 27 июля по 3 августа. И здесь важно не просчитаться и правильно оценить свои шансы.  

У каких абитуриентов нет рисков? На что выпускник уже сейчас должен обратить внимание? 

- Рисков нет, только в том случае, если абитуриент находится на самом верху рейтинговых списков. Вторая волна была  инструментом, который увеличивал шансы поступления на бюджет. Раньше было проще,  оригинал  подавали в престижный вуз, копию в средний, если не прошел в престижный, переложил оригинал в средний и поступил. Теперь будет сложнее.  

Для мальчиков, планирующих поступать на бюджет,  это крайне важно, так как  впереди осенний призыв в армию.

Многие абитуриенты останутся в регионах и даже не попробуют свои шансы в столичных вузах, так как вероятность ошибки крайне велика. Если не поступил в одну волну, то обратной дороги уже нет. Именно поэтому стратегию поступления нужно выстраивать в один вуз.



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