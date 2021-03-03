Орловская Росгвардия рассказала о контроле за оборотом оружия

Управление огласило статистику обращений за предыдущий месяц.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в феврале специалисты управления рассмотрели 70 заявок от юридических лиц, касающихся сферы оборота оружия. Инспекции гражданских лиц по месту проживания выявили 86 нарушений оружейного законодательства, по каждому факту был составлен протокол. В минувшем месяце за нарушения хранения и транспортировки амуниции, а также недочеты в документации, было изъято 34 единицы оружия – хищений и утрат этого вида имущества в феврале не зафиксировано.



Пресс-служба Росгвардии обращает внимание, что получить некоторые виды помощи население может через заявки на портале Госуслуг. Только в минувшем месяце таковых было обработано порядка 1 тысячи штук.