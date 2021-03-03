В Орловской области зарегистрировано 80 случаев коронавируса

В России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.

3 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 80 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось 30 523 орловца. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявлено 80 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось 30 523 орловца.

На данный момент в области борются с болезнью 2 492 человека. За сутки выписали 115 жителей региона, всего – 27 585. Количество смертей от новой болезни – 446, накануне зафиксировано 3 летальных исхода.

Суточная заболеваемость в стране – 10 535, всего – 4 278 750. Накануне выздоровело – 15 694, за время пандемии – 3 853 734. За сутки скончалось 452 человека, общее число летальных исходов – 87 378. На лечении остаются 337 668 заболевших.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф