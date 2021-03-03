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11:53, 3 марта 2021 года

Распространение коронавируса по районам Орловской области

Оперативный штаб представил статистику заболеваемости COVID-19 в регионе на 3 марта.


Суточный прирост: 
Орел – 47; Ливны – 10; Урицкий район – 5; Орловский, Должанский и Ливенский – по 4; Малоархангельский – 3; Свердловский – 2; Залегощенский – 1. 

С начала пандемии:

Орел – 15 504; Орловский район – 3 752; Болховский – 707; Знаменский – 168; Хотынецкий – 522; Урицкий – 664; Шаблыкинский – 206; Сосковский – 192; Кромской – 409; Дмитровский – 755; Свердловский – 454; Троснянский – 356; Глазуновский – 253; Малоархангельский – 461; Покровский – 556; Колпнянский – 325; Должанский – 333; Ливенский – 639. Ливны – 1 177; Верховский – 338; Залегощенский – 406; Краснозоренский – 195; Новодеревеньковский – 429; Новосильский – 146; Корсаковский – 71; Мценск и Мценский район – 1 505.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 30 523, за сутки – 80, выписано – 115. Выздоровели за все время – 27 585, на лечении – 2 492. От осложнений на фоне болезни в области скончалось 446 человек – накануне было зафиксировано 3 летальных исхода – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

 



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