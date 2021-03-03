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11:59, 3 марта 2021 года

Кадеты-спасатели против профессионалов. В Орле прошла битва юных и опытных

Соревнования по пожарной подготовке и безопасности жизнедеятельности прошли в пожарной части №1 города Орла.


На днях состоялась долгожданная встреча юных кадет и пожарных. В 2020-м так и не удалось передать опыт школьникам из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. В этом году удалось провести соревнования на свежем воздухе.
 
Юные и опытные соревновались в знании теории и практических навыках.
 
Молодые участники оказались достойными соперниками. Однако взрослые спасатели поддаваться не собирались. По итогам конкурсов счет 3:2 в пользу профессионалов. 
 
Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Старались сделать конкурсы, с одной стороны, нужными, с другой стороны - с юмором, и, естественно, нужна была спортивная подготовка. И сегодня мы еще раз напомнили, насколько важно соблюдать правила пожарной безопасности и самому уметь действовать в случае чрезвычайной ситуации».
 
После соревнований ребятам дали еще несколько уроков по оказанию первой помощи пострадавшим. 
 
В этом году интерес к кадетской деятельности увеличился - в отряде есть пополнение, и сегодня новобранцы свои силы демонстрировали в первый раз. 
 
Направления работы в кадетских классах разные, но задача одна - патриотическое воспитание, а также пропаганда здорового образа жизни и готовности придти на помощь как любому пострадавшему, так и стране.



Всеволод Трифонов
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