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11:59, 3 марта 2021 года Кадеты-спасатели против профессионалов. В Орле прошла битва юных и опытных Соревнования по пожарной подготовке и безопасности жизнедеятельности прошли в пожарной части №1 города Орла.





На днях состоялась долгожданная встреча юных кадет и пожарных. В 2020-м так и не удалось передать опыт школьникам из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. В этом году удалось провести соревнования на свежем воздухе. Юные и опытные соревновались в знании теории и практических навыках. Молодые участники оказались достойными соперниками. Однако взрослые спасатели поддаваться не собирались. По итогам конкурсов счет 3:2 в пользу профессионалов. Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Старались сделать конкурсы, с одной стороны, нужными, с другой стороны - с юмором, и, естественно, нужна была спортивная подготовка. И сегодня мы еще раз напомнили, насколько важно соблюдать правила пожарной безопасности и самому уметь действовать в случае чрезвычайной ситуации». После соревнований ребятам дали еще несколько уроков по оказанию первой помощи пострадавшим. В этом году интерес к кадетской деятельности увеличился - в отряде есть пополнение, и сегодня новобранцы свои силы демонстрировали в первый раз. Направления работы в кадетских классах разные, но задача одна - патриотическое воспитание, а также пропаганда здорового образа жизни и готовности придти на помощь как любому пострадавшему, так и стране.





Всеволод Трифонов



