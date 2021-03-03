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12:44, 3 марта 2021 года Ирина Сумникова: «Орел - город баскетбольный» Орел принял «Финал восьми» студенческой лиги РЖД. В течение трех дней за титул лучшей команды боролись восемь женских студенческих команд России. Гостьей турнира стала Олимпийская Чемпионка 1992 года, комиссар ФИБА Ирина Сумникова. Она дала интервью корреспонденту ГТРК «Орел» Анастасии Дороховой.





Сейчас Ассоциация студенческого баскетбола - это флагман развития всего студенческого спорта в целом. Вспомните, пожалуйста, каким был студенческий баскетбол в ваше время? - Очень рада быть на вашей земле, потому что Орел - город баскетбольный, здесь есть и мужская и женская баскетбольные команды. Это так радует, когда есть много баскетбола. Когда я училась в институте физкультуры, у нас был такой же хороший студенческий баскетбол, и в принципе оттуда, из студенческого баскетбола мы вышли в команду мастеров. Какой частью нашей большой баскетбольной семьи является Ассоциация студенческого баскетбола? - Я считаю, что это самая важная часть перехода из детского баскетбола во взрослый женский баскетбол. После школы куда идти? В команду мастеров еще рано. И когда появилась АСБ, то именно через нее можно пойти дальше в большой баскетбол. В одном из своих интервью, вы говорили, что развитие спорта в целом, баскетбола в частности, нужно начинать с малых городов. Мы сейчас с вами находимся в маленьком городе Орле. Дайте совет, что сделать, чтобы в городе появилась пусть одна команда хотя бы Первой лиги, не будем говорить о лигах выше. Что на ваш взгляд нужно сделать? - Главное в регионах - играть в баскетбол. А команда - появится. Я проехала 30 регионов. И я уверена, там, где играют в баскетбол, команда появится. Вы проехали много регионов, видели много залов? Как вам наш комплекс? - У вас один из лучших залов. Пока с баскетбольными залами в регионах есть проблема, в частности со студенческими. Одним из последних успехов нашей женской баскетбольной сборной до 19 лет стала победа над американками. Сможет ли когда-нибудь Ассоциация студенческого баскетбола поставлять членов сборной России? - Главное - в это верить. И мы будем обыгрывать американок, и будут студенты играть в национальной команде. Но чтобы к этому придти, систему студенческого баскетбола нужно отрегулировать. Нужна своя сборная, которая выступает на универсиаде, и чтобы прямо с универсиады студенческие игроки поставлялись в основную сборную. У АСБ правильный путь, мы идем к цели. Главное - стабильность, а стабильность - признак мастерства.





Анастасия Дорохова



