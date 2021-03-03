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12:51, 3 марта 2021 года Орловец подозревается в убийстве отчима Трагедия произошла 25 февраля в Новодеревеньковском районе.





По данным следствия, 25 февраля 41-летний мужчина находился в гостях у своего отчима. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, перешедший в драку - пасынок жестоко избил отчима. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Следствие продолжается. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.





Орловское Информбюро



