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13:01, 3 марта 2021 года Под Орлом при пожаре погибла женщина По факту гибели жительницы Новодеревеньковского района проводится доследственная проверка.





Пожар в деревне Муравьевка Новодеревеньковского района произошел поздно вечером 2 марта. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области, на момент прибытия пожарных дом горел изнутри. Пожарными было обнаружено тело женщины 1954 года рождения. В результате пожара дом выгорел на площади 72 квадратных метра.



Фото ГУ МЧС по Орловской области По факту гибели 67-летней женщины следователями инициирована доследственная проверка , по результатам которой будет принято процессуальное решение.Фото ГУ МЧС по Орловской области





Орловское Информбюро



