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13:07, 3 марта 2021 года

За три года на восстановление орловских воинских захоронений выделят 16 миллионов рублей

Эти деньги – дополнительные субсидии из регионального бюджета.


Финансирование предусмотрено в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». Согласно ей, в течение трех лет на обустройство и восстановление воинских захоронений между 10 муниципальными образованиями Орловской области будет распределено порядка 16 миллионов рублей.

Субсидии 2021 года:
 
Ливенский район – 762,2 тыс. рублей; 
Мценский район – 502 тыс. рублей; 
Болховский район – 436,1 тыс. рублей;
Новодеревеньковский и Новосильский районы – по 353,3 тыс. рублей;
Должанский район - 284,2 тыс. рублей; 
Урицкий район – 225 тыс. рублей; 
Колпнянский и Троснянский районы – по 200 тыс. рублей.

Помимо этого, в текущем году в рамках другой программы из бюджета региона будет выделен еще 1 миллион рублей. Его распределят между Хотынецким, Колпнянским, Кромским, Покровским и Дмитровским районами, а также городом Ливны. Деньги предназначены для ремонта и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков – сообщает сайт областного правительства.

Субсидии 2022 года:
 
Орел – 3,2 миллиона рублей;
Свердловский район – 1,8 миллиона рублей;
Малоархангельский район – 610, 6 тыс. рублей;
Знаменский район – 528, 6 тыс. рублей;
Должанский район – 458,1 тыс. рублей;
Колпнянский район – 328,6тыс. рублей;
Хотынецкий район – 261 тыс. рублей; 
Глазуновский район – 211 тыс. рублей; 
Залегощенский район – 172,3 тыс. рублей; 
Краснозоренский район – 96,6 тыс. рублей.

Субсидии 2024 года:
 
Знаменский район – 1,4 миллиона рублей; 
Мценский район – 882,4 тыс. рублей; 
Урицкий район – 624 тыс. рублей; 
Хотынецкий район – 266,7 тыс. рублей; 
Должанский район – 354,4 тыс. рублей; 
Болховский район – 201,6 тыс. рублей; 
Свердловский район – 164,6 тыс. рублей;
Краснозоренский район – 139,8 тыс. рублей;
Новодеревеньковский район – 153,1 тыс. рублей;
Покровский – 71,5 тыс. рублей.



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