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13:07, 3 марта 2021 года За три года на восстановление орловских воинских захоронений выделят 16 миллионов рублей Эти деньги – дополнительные субсидии из регионального бюджета.





Финансирование предусмотрено в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». Согласно ей, в течение трех лет на обустройство и восстановление воинских захоронений между 10 муниципальными образованиями Орловской области будет распределено порядка 16 миллионов рублей.



Субсидии 2021 года:

• Ливенский район – 762,2 тыс. рублей; • Мценский район – 502 тыс. рублей; • Болховский район – 436,1 тыс. рублей; • Новодеревеньковский и Новосильский районы – по 353,3 тыс. рублей; • Должанский район - 284,2 тыс. рублей; • Урицкий район – 225 тыс. рублей; • Колпнянский и Троснянский районы – по 200 тыс. рублей.

Помимо этого, в текущем году в рамках другой программы из бюджета региона будет выделен еще 1 миллион рублей. Его распределят между Хотынецким, Колпнянским, Кромским, Покровским и Дмитровским районами, а также городом Ливны. Деньги предназначены для ремонта и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков – сообщает сайт областного правительства.

Субсидии 2022 года:

• Орел – 3,2 миллиона рублей; • Свердловский район – 1,8 миллиона рублей; • Малоархангельский район – 610, 6 тыс. рублей; • Знаменский район – 528, 6 тыс. рублей; • Должанский район – 458,1 тыс. рублей; • Колпнянский район – 328,6тыс. рублей; • Хотынецкий район – 261 тыс. рублей; • Глазуновский район – 211 тыс. рублей; • Залегощенский район – 172,3 тыс. рублей; • Краснозоренский район – 96,6 тыс. рублей.

Субсидии 2024 года:

• Знаменский район – 1,4 миллиона рублей; • Мценский район – 882,4 тыс. рублей; • Урицкий район – 624 тыс. рублей; • Хотынецкий район – 266,7 тыс. рублей; • Должанский район – 354,4 тыс. рублей; • Болховский район – 201,6 тыс. рублей; • Свердловский район – 164,6 тыс. рублей; • Краснозоренский район – 139,8 тыс. рублей; • Новодеревеньковский район – 153,1 тыс. рублей; • Покровский – 71,5 тыс. рублей.





Орловское Информбюро



