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13:30, 3 марта 2021 года

В 2021 году экономика и социальная сфера Орловщины показали позитивную динамику

Об основных тенденциях экономического и демографического развития региона в минувшем году говорили в региональном управлении Орелстата. Пресс-конференция прошла в онлайн-формате.


Руководитель Орелстата Тамара Устинова рассказала, что индекс промышленного производства в Орловской области составил чуть больше 105 %. По сравнению с 2019-м на 11% увеличилось производство валовой продукции сельского хозяйства, причем как растениеводства, так и животноводства. А объем строительных работ увеличился на 19%. Торговле и сфере общественного питания было тяжелее всего - показатели демонстрируют ярко выраженный спад. На уменьшение идет и численность населения региона. 

На 1 января 2021 года, по предварительной оценке, в Орловской области проживают немногим более 725 тысяч человек.
 
Как отметила Тамара Устинова, наш регион по численности населения находится на предпоследнем месте в Центральном Федеральном округе. Меньше только в Костромской области.



Юлия Опанасюк
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