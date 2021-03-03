В 2021 году экономика и социальная сфера Орловщины показали позитивную динамику

Об основных тенденциях экономического и демографического развития региона в минувшем году говорили в региональном управлении Орелстата. Пресс-конференция прошла в онлайн-формате.

На 1 января 2021 года, по предварительной оценке, в Орловской области проживают немногим более 725 тысяч человек.

Как отметила Тамара Устинова, наш регион по численности населения находится на предпоследнем месте в Центральном Федеральном округе. Меньше только в Костромской области.