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14:35, 3 марта 2021 года В Орле назвали имена победителей конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям» Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоялась в малом зале администрации города.





Как пишет сайт городской мэрии, в этом году заявки на участие в конкурсе подали 43 учителя, 32 воспитателя и 12 педагогов дополнительного образования.



«Учителем года» стала Анна Кондратенко, учитель русского языка и литературы лицея №1 им. М.В. Ломоносова. Ей предоставлено право представлять Орёл на региональном этапе.



Лауреатами конкурса «Учитель года» стали:



Александра Викторова, учитель начальных классов школы № 10;



Татьяна Карабанова, учитель русского языка и литературы школы № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева;



Светлана Колосенцева Светлана, учитель географии школы № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева;



Юлия Умнова, учитель английского языка гимназии № 34;



Елена Карцова, учитель информатики школы № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии;



Юлия Васютина, учитель начальных классов школы № 51;



Ольга Семендяева, педагог-психолог школы №52.



Звания «Воспитатель года» удостоилась Татьяна Лучина, воспитатель детского сада №24. Она также представит Орёл на региональном этапе.



Лауреатами конкурса «Воспитатель года» стали:



Екатерина Бабенкова, воспитатель детского сада №13;



Светлана Брыкова, учитель-логопед детского сада №96;



Наталья Заслонкина, воспитатель детского сада №87;



Анастасия Кулешова, воспитатель детского сада №81;



Наталья Мироненко, воспитатель детского сада № 35;



Елена Скулкина, учитель-логопед детского сада №3;



Мария Тормасова, воспитатель детского сада № 79 «Сказка».



Конкурс «Сердце отдаю детям» объединяет педагогов дополнительного образования как по художественному, так и по спортивному профилю. Поэтому определено несколько победителей.



Так, в номинации «Дома и центры детского творчества» победителем конкурса «Сердце отдаю детям» стала Полина Щебелева, педагог дополнительного образования дома детского творчества №3.



В номинации «Детско-юношеские спортивные школы» победы удостоился Игорь Чернов, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы №1.



Лауреатами конкурса «Сердце отдаю детям» стали:



Альбина Азизова, педагог дополнительного образования центра детского творчества №1;



Эдуард Путилин, педагог дополнительного образования центра детского творчества №5.



Фото пресс-службы администрации города Орла.





Орловское Информбюро



