|
|
|Главная » Новости
14:35, 3 марта 2021 года
В Орле назвали имена победителей конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям»Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоялась в малом зале администрации города.
Как пишет сайт городской мэрии, в этом году заявки на участие в конкурсе подали 43 учителя, 32 воспитателя и 12 педагогов дополнительного образования.
«Учителем года» стала Анна Кондратенко, учитель русского языка и литературы лицея №1 им. М.В. Ломоносова. Ей предоставлено право представлять Орёл на региональном этапе.
Лауреатами конкурса «Учитель года» стали:
Александра Викторова, учитель начальных классов школы № 10;
Татьяна Карабанова, учитель русского языка и литературы школы № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева;
Светлана Колосенцева Светлана, учитель географии школы № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева;
Юлия Умнова, учитель английского языка гимназии № 34;
Елена Карцова, учитель информатики школы № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии;
Юлия Васютина, учитель начальных классов школы № 51;
Ольга Семендяева, педагог-психолог школы №52.
Звания «Воспитатель года» удостоилась Татьяна Лучина, воспитатель детского сада №24. Она также представит Орёл на региональном этапе.
Лауреатами конкурса «Воспитатель года» стали:
Екатерина Бабенкова, воспитатель детского сада №13;
Светлана Брыкова, учитель-логопед детского сада №96;
Наталья Заслонкина, воспитатель детского сада №87;
Анастасия Кулешова, воспитатель детского сада №81;
Наталья Мироненко, воспитатель детского сада № 35;
Елена Скулкина, учитель-логопед детского сада №3;
Мария Тормасова, воспитатель детского сада № 79 «Сказка».
Конкурс «Сердце отдаю детям» объединяет педагогов дополнительного образования как по художественному, так и по спортивному профилю. Поэтому определено несколько победителей.
Так, в номинации «Дома и центры детского творчества» победителем конкурса «Сердце отдаю детям» стала Полина Щебелева, педагог дополнительного образования дома детского творчества №3.
В номинации «Детско-юношеские спортивные школы» победы удостоился Игорь Чернов, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы №1.
Лауреатами конкурса «Сердце отдаю детям» стали:
Альбина Азизова, педагог дополнительного образования центра детского творчества №1;
Эдуард Путилин, педагог дополнительного образования центра детского творчества №5.
Фото пресс-службы администрации города Орла.
Орловское Информбюро