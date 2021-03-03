Главная » Новости



14:52, 3 марта 2021 года Амчанину дали срок за пьяное вождение Мужчина повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.





Уголовное дело было заведено на ранее судимого жителя Мценска – он уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. Тем не менее, мужчина вновь нарушил ПДД и сел за руль пьяным.



Обвинение по уголовному делу было поддержано Мценской межрайонной прокуратурой. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.



Приговор районного суда не вступил в законную силу, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро



