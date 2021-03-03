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15:52, 3 марта 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Плюс 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество выявленных случаев на Орловщине за время пандемии превысило 30,5 тысяч.
- Расписано на 10 дней вперед. На какие улицы в эти дни зайдет дорожная техника, можно посмотреть на сайте мэрии Орла.
- Важному труду - достойную оплату. Работу младших воспитателей и нянечек в детских садах начали оценивать по-новому.
- В регионе продолжают выбирать претендентов на участие в национальном турнире WorldSkills Russia.
Вести-Орёл