Главная » Новости



15:52, 3 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество выявленных случаев на Орловщине за время пандемии превысило 30,5 тысяч.



- Расписано на 10 дней вперед. На какие улицы в эти дни зайдет дорожная техника, можно посмотреть на сайте мэрии Орла.



- Важному труду - достойную оплату. Работу младших воспитателей и нянечек в детских садах начали оценивать по-новому.



- В регионе продолжают выбирать претендентов на участие в национальном турнире WorldSkills Russia.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК













Вести-Орёл



